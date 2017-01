Σοβαρή εμπλοκή! Ο πρόεδρος του Μεξικό ακύρωσε το ταξίδι στην Ουάσιγκτον

Η απόφαση του Μεξικανού προέδρου να ακυρώσει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον έρχεται μια μέρα μετά την αποκάλυψη του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου να χτίσει τείχος κατά μήκος των συνόρων Μεξικού - ΗΠΑ.

"Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε τον Λευκό Οίκο πως δεν θα παραστώ στη συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο", έγραψε ο Pena Nieto. Το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος του Μεξικό είχε σημειώσει πως το Μεξικό δεν πιστεύει σε τείχη. "Το Μεξικό δεν θα πληρώσει για κανένα τείχος" είχε πει σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που ανάρτησε στο Twitter.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει ότι θα ήταν καλύτερο ο Pena Nieto να μην παραστεί στη συνάντηση αν συνεχίσει να επιμένει ότι το Μεξικό δεν θα πληρώσει για το τείχος. "Αν το Μεξικό είναι απρόθυμο να πληρώσει για το απολύτως αναγκαίο τείχος, τότε θα ήταν καλύτερα να ακυρώσει την επικείμενη συνάντηση", είχε γράψει σε άλλο tweet ο Ντόναλντ Τραμπ.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.