Στα φούξια η βασίλισσα Ελισάβετ μετά το... βαρύ κρυολόγημα [pics, vids]

Φορώντας ένα μακρύ φούξια παλτό με μαύρα κουμπιά κι ασορτί καπέλο, η 90χρονη μονάρχης θαύμασε περισσότερα από 270 αντικείμενα, έργα τέχνης, χαλιά, κοσμήματα από το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού.

The Queen arrives at the Sainsbury Centre in Norwich. https://t.co/elDs1XYcIM — The Royal Family (@RoyalFamily) January 27, 2017

Ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, ηλικίας 95 ετών, δεν τη συνόδευσε λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

The Queen is watching a Fijian choir perform a welcome song beside the boat which took part in HM's 90th Birthday Celebration pageant. pic.twitter.com/mljnySzzVU — The Royal Family (@RoyalFamily) January 27, 2017

Την 1η Ιανουαρίου η Ελισάβετ δεν παρέστη στη λειτουργία της Πρωτοχρονιάς στα ανάκτορα του Σάντρινγκχαμ (ανατολική Αγγλία) εξαιτίας του «βαρύ κρυολογήματος» από το οποίο υπέφερε και το οποίο ήταν η αιτία της απουσίας της και από την Χριστουγεννιάτικη λειτουργία.

Karen Jacobs, one of the exhibition curators at The Sainsburys Centre, shows The Queen some of the artifacts. pic.twitter.com/1WGkm3HkfS — The Royal Family (@RoyalFamily) January 27, 2017

Λίγες ημέρες αργότερα είχε εμφανιστεί δημοσίως στο ναό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, μαζί με τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Η Ελισάβετ παρευρίσκεται κάθε χρόνο σε εκατοντάδες εκδηλώσεις και είναι σπάνιο να ακυρώσει κάποια από τις επισκέψεις της για λόγους υγείας.