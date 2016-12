Στέλεχος των Δημοκρατικών πανηγυρίζει για τη συντριβή του ρωσικού αεροπλάνου [pics]

Πιο συγκεκριμένα βρήκε καλή ιδέα να πανηγυρίσει μέσω twitter τη συντριβή του ρωσικού αεροπλάνου που συνετρίβη παίρνοντας μαζί του 92 ανθρώπους. Ο Αϊλούς αφού πρώτα έγινε... viral, αποφάσισε να κατεβάσει το αρχικό του tweet που δήλωνε τη θλίψη του που δεν πέθαναν ακόμοι περισσότεροι καθώς το αεροπλάνο χωρούσε 180 και όχι 92 που επέβαιναν σ' αυτό.

Έγραψε μάλιστα ένα καινούργιο, το οποίο αναφέρει: “Διέγραψα ένα tweet που έκανα νωρίτερα για το ρωσικό πολεμικό αεροπλάνο που συνετρίβη στο δρόμο του προς τη Συρία πριν μάθω ότι επέβαιναν μόνο μη μάχιμοι”.

Executive board member of the CA Democratic Party cheering the horrible death of 64 members of a choir in an plane crash, wishing more died pic.twitter.com/apwkFI2BH1