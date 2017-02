Στέλνουν γράμματα στον `πρόεδρο Bannon`! Έχρισαν άλλο πλανητάρχη!

Η διαμάχη γύρω από τον Steve Bannon έχει ξεκινήσει από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ τον έκανε επικεφαλής της στρατηγικής του αμέσως μετά την εκλογή του. Είχε παίξει άλλωστε καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του.

Ο Steve Bannon έχει θεωρηθεί ο ιθύνων νους πολλών εκ των πολιτικών κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της μουσουλμανικής απαγόρευσης που προκάλεσε παγκόσμιες αντιδράσεις.

Από τότε που ανακοινώθηκε η μουσουλμανική απαγόρευση και ο Bannon διορίστηκε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, πολλοί χρήστες του Twitter άρχισαν να αναφέρονται σε εκείνον ως "πρόεδρο Bannon" υπαινισσόμενοι τη μεγάλη επιρροή που έχει επάνω στον Ντόναλντ Τραμπ.

I just wrote to the *real* Pres! Join me. He loves getting mail! #PostcardsForPresBannon #PresidentBannon #PostcardsToBannon pic.twitter.com/2vDDEo0X6K

Οι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία (#PostcardstoBannon) και στέλνουν επιστολές στον Λευκό Οίκο "χρίζοντας" πρόεδρο τον Bannon.

I deserve to have a little fun while I #resist . #StopPresidentBannon #theresistance #POTUS #bannonspuppet #StopBannon #PostcardsToBannon pic.twitter.com/k6k7o4i8NN

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!