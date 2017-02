Super Bowl: Φαντασμαγορική και `ιπτάμενη` Lady Gaga - Έγραψε ιστορία στον τελικό [pics, vids]

Στο ημίχρονο του αγώνα, η Lady Gaga ξεκίνησε τη φαντασμαγορική εμφάνισή της στο Super Bowl 51 "πετώντας" από την οροφή του σταδίου στο γήπεδο, εντυπωσιάζοντας τους θεατές. Η 30χρονη τραγουδίστρια απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον κόσμο να μείνει ενωμένος.

Η Lady Gaga έπεσε από την οροφή του NRG Stadium στο Χιούστον σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σόου που έχουν διοργανωθεί στην ιστορία του Super Bowl. Είχε προειδοποιήσει πως δεν θα ήταν ένα συνηθισμένο σόου και πραγματικά άφησε εποχή. Αποστασιοποιήθηκε από τα πολιτικά και δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά στον Ντόναλντ Τραμπ που παρακολούθησε τον τελικό με τη Μελάνια, με την Ιβάνκα Τραμπ να χαρακτηρίζει απίστευτη την εμφάνισή της.

Άνοιξε το εντυπωσιακό σόου με το "This Land is Your Land" που θεωρείται δεύτερος εθνικός ύμνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνέχισε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της "As Dance", "Poker Face" και "Born This Way", ενώ είχε ερμηνεύσει το "America The Beautiful" από την κορυφή του σταδίου, με εκατοντάδες drones να πετούν στον σκοτεινό ουρανό πίσω της.

Τον τελικό του Super Bowl 51 παρακολούθησαν πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές, με τη Lady Gaga να επιλέγει να κάνει solo εμφάνιση στα 13 λεπτά που του ημιχρόνου του αγώνα New England Patriots - Atlanta Falcons. Ήταν, όπως είχε δηλώσει, παιδικό της όνειρο να εμφανιστεί στο Super Bowl και αφού το όνειρό της έγινε πραγματικότητα φώναξε στους γονείς της Cindy και Joe Germanotta. "Για σου μπαμπά, γεια σου μαμά" είπε από το μικρόφωνο ενώ κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει διασκευή του "Million Reasons".

Πηγή: Dailymail