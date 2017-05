Σχιζοφρένεια! Πούτιν: Δεν είπε τίποτα ο Τραμπ στον Λαβρόφ! Ηλίθιοι ή επικίνδυνοι όσοι θέλουν να τον αποσταθεροποιήσουν

Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η παράνοια των τελευταίων ημερών! Ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε μόλις πριν από 24 ώρες ότι το δημοσίευμα της Washington Post έχει βάση και ο ίδιος αποκάλυψε στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας απόρρητες πληροφορίες που είχαν οι ΗΠΑ από "πηγή" τους κοντά στο Ισλαμικό Κράτος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται να τον… διαψεύσει. Μάλλον, να τον υπερασπιστεί ενάντια σε εκείνους επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνησή του!

Ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε ότι ο Τραμπ αποκάλυψε το παραμικρό στον Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για "πολιτική σχιζοφρένια". Στο τελευταίο, τουλάχιστον, έχει απόλυτο δίκιο!

"Αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ το θεωρεί αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στο Κογκρέσο και τη Γερουσία τα πρακτικά από τη συνάντηση ανάμεσα στον Λαβρόφ και τον Τραμπ" είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ιταλό πρωθυπουργό Πάολο Τζεντιλόνι.

"Βλέπουμε στις ΗΠΑ να αναπτύσσεται πολιτική σχιζοφρένια ξανά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξηγήσω τις κατηγορίες κατά του προέδρου των ΗΠΑ, πως αποκάλυψε κάποια μυστικά στον Λαβρόφ", πρόσθεσε ο Πούτιν. Τόνισε δε ότι εκείνοι που "αποσταθεροποιούν την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας αντι-ρωσικά συνθήματα, είτε δεν καταλαβαίνουν ότι φέρουν αυτή την ανοησία στη δική τους πλευρά και τότε είναι απλά ηλίθιοι ή αλλιώς καταλαβαίνουν τα πάντα και τότε είναι επικίνδυνοι και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Όπως κι αν έχει, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τις ΗΠΑ και δεν θέλουμε ούτε σκοπεύουμε να εμπλακούμε".

Όλα αυτά μόλις 24 ώρες αφού ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχτεί μέσω twitter πως αποκάλυψε πληροφορίες που είχαν οι ΗΠΑ για τους νέους τρόπους επιθέσεων που επεξεργάζεται το Ισλαμικό Κράτος, "καίγοντας" την πηγή των ΗΠΑ! «Ως Πρόεδρος ήθελα να μοιραστώ με τη Ρωσία (σε μια ανοιχτά προγραμματισμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο), το οποίο έχω το απόλυτο δικαίωμα να κάνω, γεγονότα που αφορούν την τρομοκρατία και την ασφάλεια των πτήσεων. Για ανθρωπιστικούς λόγους, συν του ότι ήθελα η Ρωσία να εντείνει σημαντικά τον αγώνα της κατά του ISIS και την τρομοκρατία» έγραψε ο Τραμπ.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....