Συγκινεί η Αριάνα Γκράντε: Θα πληρώσει τις κηδείες των 22 θυμάτων

Σύμφωνα με ανάρτηση ενός λογαριασμού θαυμαστών της στο Twitter, το οποίο ανεβάζει όλα τα νέα της Αριάνα Γκράντε, αποφάσισε να πληρώσει τα έξοδα των κηδειών των 22 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους ενώ είχαν πάει την συναυλία της.

Η τραγουδίστρια δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα πληρώσει τις κηδείες των θυμάτων... Λίγες ώρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, η Αριάνα Γκράντε έγραψε στο twitter: «Είμαι συγκλονισμένη από τα βάθη της καρδιάς μου. Λυπάμαι πολύ. Δεν έχω λόγια».

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.