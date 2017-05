Συγκλονίζει η Sözcü: Λευκές σελίδες η `απάντηση` στον Ερντογάν

Η έκδοση της 19ης Μαΐου ονομάστηκε "ειδική έκδοση για την Ελευθερία του Τύπου". Ήταν η απάντηση στη σύλληψη της διευθύντριας της ηλεκτρονικής της έκδοσης, Mediha Olgun και του ρεπόρτερ Gökmen Ulu.

-----> Ασταμάτητος! Ο Ερντογάν ζητεί την σύλληψη δημοσιογράφων και στελεχών της εφημερίδας Sözcü

Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν επίσης για τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Burak Akbay και τον οικονομικό διευθυντή Yonca Kaleli. Όλοι τους κατηγορούνται από τον Ερντογάν για σχέσεις με τον Φετουλάχ Γκιουλέν.

Οι λευκές σελίδες της Sözcü είχαν πάνω τα ονόματα των δημοσιογράφων και τις φωτογραφίες τους. Αλλά τίποτα άλλο.

After absurd fetö-allegations and arrests against ultra-nationalist paper #Sözcü this is today's frontpage. pic.twitter.com/ejgFIdwGTc