Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Μίσιγκαν - `Ένας αστυνομικός ήταν γεμάτος αίματα και στο πάτωμα ήταν ένα μαχαίρι`

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές Αρχές το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (21.06.2017). Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, εκκενώθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Μίσιγκαν, το Μπίσοπ, των ΗΠΑ μετά από έπιθεση σε αστυνομικό.

Ένας άντρας φέρεται να πλησίασε και να κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του αστυνομικού. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και εκκένωσαν το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, είδε τον αστυνομικό να είναι γεμάτος με αίματα, ενώ στο πάτωμα ήταν το μαχαίρι και ένας άντρας, που πιθανολογείται ότι είναι και ο δράστης. Η αστυνομία ανέφερε πως ένας ύποπτος κρατείται.

Police evacuated Bishop Airport after an airport police officer was apparently stabbed in the neck#Flint #Bishopaiport #Michigan pic.twitter.com/ZbfVel8SG6