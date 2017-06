Συναγερμός στη Δανία στο λιμάνι Ρόντμπι - Εκκενώνονται πλοία

Η εταιρία πορθμείων Scandlines ανακοίνωσε σήμερα ότι εκκένωσε όλα τα πλοία της στη δανέζικη πόλη Ρόντμπι και ανέστειλε την κυκλοφορία των πλοίων ανάμεσα στη Δανία και στη Γερμανία για λόγους ασφαλείας έπειτα από τηλεφωνική απειλή.

"Όλα τα δρομολόγια των πλοίων έχουν ανασταλεί και τα πλοία θα εκκενωθούν μόλις η αστυνομία τους επιτρέψει να πάνε στο λιμάνι", δήλωσε εκπρόσωπος της Scandlines.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε πως η απόφαση για αναστολή των δρομολογίων ελήφθη έπειτα από τηλεφώνημα το οποίο έλαβε, αλλά αρνήθηκε να επεκταθεί.

