Συναγερμός στο Λονδίνο! Εκκενώθηκε το `Old Vic` την ώρα της παράστασης

Εκκενώθηκε το θέατρο "Old Vic" στο Λονδίνο και ενώ ήταν σε εξέλιξη η παράσταση "Woyzeck", ύστερα από ενημέρωση της αστυνομίας για "ύπαρξη απειλής".

Αμέσως δόθηκε εντολή στο κοινό να εκκενώσει το θέατρο που βρίσκεται κοντά στον σταθμό “Waterloo”.

More drama offstage! All evacuated to Imperial War Museum gardens.. #oldvic including cast pic.twitter.com/w5JbruAKfQ