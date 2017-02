Συναγερμός στο Λονδίνο - Ύποπτο πακέτο σε παιχνιδάδικο

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν το σημείο. Πελάτες και προσωπικό απομακρύνθηκαν ενώ οι δρόμοι γύρω από το κατάστημα Hamley "έκλεισαν".

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί απομάκρυναν το... ύποπτο πακέτο, που τελικά μόνο ύποπτο δεν ήταν και ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία.

For everybody RT'ing that Regent Street is closed, it's open now after a 'non-suspicious' item was removed by police. Nothing to see here. — Robin La Roca (@RobinLaRoca) February 15, 2017

BREAKING NEWS: London's Regent Street is cordoned off and evacuated https://t.co/C8jQVrYjah via @MailOnline — michael allen (@mikelallen6) February 15, 2017