Συναγερμός στο Παρίσι! Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ για ύποπτο πακέτο

Οι πολίτες που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της γαλλικής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι τους ζήτησαν να φύγουν από τον τερματικό που βρίσκονταν ενώ οι αρχές έφταναν στο σημείο.

Χρήστης του Twitter σημείωσε ότι αποκλείστηκε η είσοδος στις ζώνες 15 και 9 του αεροδρομίου για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι αρχές εκκένωσαν την περιοχή 15 μετά την ανακάλυψη ύποπτου πακέτου στον τερματικό 2C.

