Συναγερμός στο κέντρο του Λονδίνου! Συνέλαβαν τρομοκράτη κοντά στην Downing Street

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που βρισκόταν μέσα στο βρετανικό κοινοβούλιο είπε ότι είδε ένοπλους αστυνομικούς και άνδρες της σήμανσης στο Γουάιτχολ, έναν κεντρικό δρόμο όπου στεγάζονται πολλά υπουργεία. Ένας ρεπόρτερ του BBC έγραψε στο Twitter ότι είδε δύο μαχαίρια πεσμένα στο έδαφος στο Γουάιτχολ και το ένα από αυτά ήταν ένα μεγάλο μαχαίρι του ψωμιού. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει γίνει μια σύλληψη και δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ο άνδρας που συνελήφθη μετά το "επεισόδιο" στο Γουεστμίνστερ κρατείται με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει κάποια άμεση, γνωστή απειλή, μετά τη σύλληψη αυτή. Ο ύποπτος συνελήφθη στον κεντρικό δρόμο Γουάιτχολ, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ελέγχων από την πλευρά της αστυνομίας.

Ένας δημοσιογράφος και ένας φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ανέφεραν ότι είδαν αστυνομικούς να έχουν ακινητοποιήσει έναν γενειοφόρο, μελαχρινό άνδρα που φορούσε ένα μαύρο μπουφάν με κουκούλα. Στο δεξί του χέρι διακρινόταν κάτι που έμοιαζε με επίδεσμο. Επίσης, ο φωτορεπόρτερ του πρακτορείου είπε ότι είδε τρία μαχαίρια πεσμένα στο έδαφος μετά το επεισόδιο.

Officer in forensics suit looking at something on pedestrian island pic.twitter.com/mr4vecocSL