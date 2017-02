Συνάντηση Τραμπ – Άμπε: H Ιβάνκα πρώτη θέση και η Μελάνια άφαντη [vid]

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο των Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε. Η Μελάνια δεν ήταν πουθενά, μιας και ζει στη Νέα Υόρκη μαζί με τον μικρό τους γιο Μπάρον. Ωστόσο, εκεί δίπλα στον πατέρα της ήταν η Ιβάννκα.

Η Ιβάνκα δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό του πατέρα της, ενώ απλή και χαμογελαστή έκατσε μπροστά μπροστά για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου των δυο ισχυρών ανδρών.

