Θεά! Μπήκε στο μετρό με το... κοράκι της και `έριξε` το ίντερνετ [pic]

Το περιστατικό συνέβη στο μετρό της Μόσχας πριν από λίγες ημέρες.

Μια γυναίκα νεαρής ηλικίας, με μαύρα ρούχα, “συμπλήρωσε” τη goth εμφάνισή της με λίγο από... Έντγκαρ Άλαν Πόε, αφού είχε μαζί της το κατοικίδιο κοράκι της!

Το μαύρο πουλί, χωρίς κλουβί, καθόταν ήσυχο στο πόδι της αφεντικίνας του, ένας επιβάτης απαθανάτισε την -αν μη τι άλλο ασυνήθιστη- εικόνα και τα υπόλοιπα είναι (διαδικτυακή) ιστορία.

Η φωτογραφία έχει ξεπεράσει τις 115 χιλιάδες retweets και όπως όλα δείχνουν έχει ακόμη πολύ δρόμο στα social media, καθώς συνεχίζει να αναπαράγεται...

Sure, you're goth, but are you dejectedly riding the subway with your raven goth? pic.twitter.com/KDboTBUI2O