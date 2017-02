Θρίλερ στο JFK! Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες [pics]

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους κατά τη διαδικασία της απογείωσης. Ο πιλότος άμεσα ειδοποίησε τις αρχές του αεροδρομίου και οχήματα της πυροσβεστικής έσπευσαν στην πίστα για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Η πυρκαγιά δεν πήρε διαστάσεις, οι επιβάτες κατέβηκαν άμεσα και χωρίς προβλήματα από το αεροπλάνο και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Επιβάτης άλλου αεροπλάνου που ανέβασε φωτογραφίες από το περιστατικό σχολίασε ότι ο κινητήρας είχε πιάσει φωτιά αλλά στην καμπίνα του αεροπλάνου φαινόταν να μην υπάρχει πρόβλημα.

Yeah so I'm on the runway about to take off and another plane just landed next to us and IT WAS ON FUCKING FIRE LIKE LITERAL FIRE pic.twitter.com/vE7uykFH98