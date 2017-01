`ΤΗΕ ONE Grand Show`, μια εξαιρετική παράσταση με κοστούμια του Ζαν Πολ Γκοτιέ

Παρατήρησα όμως ότι τα σχέδια μου τα θαύμασαν οι συμμαθητές μου. Για μένα έγινε τώρα πραγματικότητα κάτι που αποτελούσε περισσότερο από ένα όνειρο: η πρώτη επιθεώρηση για την οποία σχεδιάζω τα κοστούμια ανεβαίνει στο Βερολίνο, στην πόλη η οποία όρισε τη δεκαετία του 1920 το θεατρικό καμπαρέ και το Friedrichstastpalast είναι μια σκηνή με πλούσια ιστορία, η οποία συνεχώς επανεφευρίσκεται. Νοιώθω κολακευμένος και με τιμά το γεγονός ότι μου επιτράπηκε να πάρω μέρος σε αυτήν την παραγωγή", έχει δηλώσει ο Γάλλος Ζαν Πολ Γκοτιέ για την παράσταση One Grand Show.

Η εντυπωσιακή παράσταση, η πρεμιέρα της οποίας έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2016 στο Friedrichstadtpalast του Βερολίνου, είναι η ακριβότερη που έγινε ποτέ εκτός Λας Βέγκας. Γι' αυτό και το τεράστιο ανάκτορο που έχει μετατραπεί σε θέατρο είναι πάντα κατάμεστο και καλό είναι να κλείνει κανείς θέση πολύ νωρίς, παρότι έχει χωρητικότητα 1.895 θέσεων!

Ο 64χρονος Γκοτιέ, ο παγκόσμιος σταρ της παρισινής υψηλής ραπτικής και σχεδιαστής μόδας ετοίμασε 500 κοστούμια, τολμηρά όσο και εκκεντρικά και κατάφερε να εντυπωσιάσει πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως οι Times του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης ή το γαλλογερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο arte.

"Ένας εκστατικός και ποιητικός κόσμου ονείρου", έγραψε η βρετανική εφημερίδα The Guardian, "Εξαιρετικά κοστούμια. Ο Γκοτιέ στα καλύτερά του", έγραψε το γαλλικό περιοδικό Elle, "Κουλτουριάρικο στο έπακρον" το i-D Magazine, το περιοδικό για την μόδα, την τέχνη και τον πολιτισμό, για το υπερθέαμα διάρκειας 2.30' ωρών, το οποίο απευθύνεται φυσικά και σε κοινό που δεν μιλά γερμανικά.

Το "ΤHE ONE Grand Show" είναι μια εξαιρετική καλλιτεχνική παράσταση που υπογράφει ο παραγωγός Ρόλαντ Βέλκε. Τα μεγέθη είναι εντυπωσιακά: λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες από 26 χώρες, o προϋπολογισμός του ακριβότερου υπερθεάματος της Ευρώπης ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια ευρώ και όλα διαδραματίζονται πάνω στη μεγαλύτερη θεατρική σκηνή παγκοσμίως.

Εκτός από το ίδιο το θέαμα "The One Grand Show", εντυπωσιακός είναι και o φωτιστικός σχεδιασμός του βραβευμένου με Emmy Πίτερ Μορς, ο οποίος έχει ήδη εργαστεί για τον Μάικλ Τζάκσον, τη Μαντόνα, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και την Μπέτι Μίντλερ. Επίσης το πάτωμα της σκηνής, κάτω από το οποίο φαίνεται μια τεράστια μάζα φθορίζοντος νερού, συνιστά ένα τεχνικό επίτευγμα στη σκηνή του Friedrichstadtpalast. Άπλετο μεγαλείο εναλλάσσεται με στιγμές ηρεμίας, ποίησης, σουρεαλισμού επί της σκηνής του. Οι επιθεωρήσεις αυτού του είδους δεν έχουν φυσικά την εσωτερική συνοχή της διήγησης μιας ιστορίας με την κλασική έννοια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ένα κολάζ εικόνων τις οποίες ονειρεύεται ο επισκέπτης.

Η παράσταση έχει ως θέμα μια παλιά ξεχασμένη θεατρική επιθεώρηση που την ξυπνά από τον βαθύ ύπνο της ένα υπόγειο πάρτι. Ένας επισκέπτης του πάρτι χάνεται μέσα σε αυτήν, γοητευμένος από την μαγική αύρα της. Η πρώην διευθύντρια του θέατρου επαναφέρει στη μνήμη παλιές εποχές με εικόνες που αναβιώνουν μέσα από το "εσωτερικό μάτι" του άνδρα. Το παρελθόν και το παρόν αναμιγνύονται σε ένα ζωντανό όνειρο. Ο νεαρός επισκέπτης αισθάνεται ολοένα και περισσότερο τη νοσταλγία για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο, ο οποίος σημαίνει τα πάντα για μας, "THE ONE".

Οι New Υορκ Times συνιστούν ανεπιφύλακτα το μοναδικό αυτό Show στο μεγαλοπρεπές θέατρο του Βερολίνου αν βρεθεί κανείς στην γερμανική πρωτεύουσα, το Lonely Planet έχει ενθουσιαστεί από τη "Λάμψη α λα Λας Βέγκας", ενώ στις μεγάλες ιστοσελίδες αξιολόγησης, η παράσταση THE ONE συνιστάται σε ποσοστό 96%!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ