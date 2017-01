Τα `κλειδιά` της Ευρώπης στο ΕΛΚ! Νέος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ο Αντόνιο Ταγιάνι!

Ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήταν ο νικητής στην τέταρτη και τελική ψηφοφορία και αναδεικνύεται νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι με τον Μάνφρεντ Βέμπερ

Ο Αντόνιο Ταγιάνι

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στις τρεις ισχυρότερες θέσεις των Βρυξελλών θα υπάρχουν εκπρόσωπου του ΕΛΚ, αφού:

- Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ

- Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ

- Ο πρόεδρος -πλέον- του Ευρωκοιοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, ανήκουν στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ομάδα.

Διαδέχεται Σουλτς, κέρδισε Πιτέλα

Ο Ιταλός θα διαδεχθεί τον γερμανό σοσιαλδημοκράτη Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος έσπευσε να τον συγχαρεί, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Congratulazioni Antonio Tajani @Antonio_Tajani new President of the European Parliament. I wish him and #EP all the best — Martin Schulz (@MartinSchulz) 17 Ιανουαρίου 2017

Απερχόμενος και νέος Πρόεδρος, πόζαραν μαζί με φόντο τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Αντόνιο Ταγιάνι εκλέχθηκε με 351 ψήφους, έναντι του Τζιάνι Πιτέλα, ο οποίος έλαβε 282 ψήφους.

Ο Τζιάνι Πιτέλα

Ο Τζιάνι Πιτέλα, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, είχε την υποστήριξη κυρίως των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υποψηφιότητα του Αντόνιο Ταγιάνι, λόγω των σχέσεών του με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αλλά και εξαιτίας των συντηρητικών του θέσεων σχετικά με τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

The final result @Antonio_Tajani the winner, congrats to the new President of the EP pic.twitter.com/6geagfzAdJ — Michał Boni (@MichalBoni) 17 Ιανουαρίου 2017

Συμμαχίες και... παρασκήνιο

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, από την πρώτη ψηφοφορία, ο Ιταλός πολιτικός και πρώην συνεργάτης του Σίλβιο Μπερλουσκόνι είχε το προβάδισμα σε ψήφους αλλά όχι αρκετούς για να αποκτήσει την πλειοψηφία για αυτό χρειάστηκε και δεύτερος αλλά και τρίτος γύρος στους οποίους ο κ. Ταγιάνι διατηρούσε το προβάδισμα αλλά όχι την πλειοψηφία.

Για αυτό και χρειάστηκε και ο τελευταίος τέταρτος γύρος ο οποίος έγινε ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους Ταγιάνι και Πιτέλα με τον κ. Tαγιάνι να κερδίζει με 351 ψήφους και τον κ. Πιτέλα 282 ψήφους.

Το εκλογικό σκηνικό άλλαξε χθες το πρωί όταν υποψήφιος από το κόμμα των Φιλελευθέρων Γ. Φερχόφστατ αποχώρησε από την καμπάνια για την θέση του προέδρου υποστηρίζοντας τον κ. Ταγιάνι.

Από αριστερά: Τζιάνι Πιτέλα, Γκι Φερχόφσταντ και Αντόνιο Ταγιάνι

Λίγο πριν ξεκινήσει το τέταρτος και τελευταίος γύρος, το κόμμα των ευρωσκεπτικιστικών (ECR) υποστήριξε και αυτό την υποψηφιότητα Ταγιάνι χαρίζοντάς του και την νίκη.

«Υπήρξε μία δημοκρατική αντιπαράθεση και θα είμαι πρόεδρος όλων, θα σεβαστώ όλους του βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες, μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη μου διαθεσιμότητα», είπε ο κ. Ταγιάνι μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα.

Το who is who του νέου Προέδρου

Ο νέος πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου είναι πρώην δημοσιογράφος, προήλθε από το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι Forza Italia και είναι γνώριμος των Βρυξελλών εδώ και χρόνια.

Ο κ. Ταγιάνι έχει υπάρξει επί 14 χρόνια ευρωβουλευτής πριν γίνει το 2008 επίτροπος υπεύθυνος για τις μεταφορές, και το 2014 επέστρεψε στο Ευρωκοινοβούλιο.

Φωτογραφίες: Reuters