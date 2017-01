Τα σχόλια του Τραμπ για την γυμνή Κέιτ Μίντλετον και η... αμήχανη επίσκεψη

Ήδη διάφοροι φορείς και απλοί πολίτες στα social media, καλούν σε συμμετοχή στις διαδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνες τις μέρες, όμως η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία, θα είναι... αμήχανη για έναν ακόμα λόγο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε σχολιάσει το 2012 φωτογραφίες παπαράτσι της Κέιτ Μίντλετον, η οποία έκανε ηλιοθεραπεία γυμνή: “Η Κέιτ Μίντλετον είναι εξαιρετική -δεν θα έπρεπε όμως να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνή- μπορεί να κατηγορήσει μόνο τον εαυτό της”. Επανήλθε μάλιστα και με ένα ακόμα tweet που ανέφερε: “Ποιος δεν θα έβγαζε φωτογραφία την Κέιτ να κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία και θα έβγαζε πολλά χρήματα από αυτό;”

Kate Middleton is great--but she shouldn't be sunbathing in the nude--only herself to blame.

Who wouldn't take Kate's picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate!