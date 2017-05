The Square: Η ταινία που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 70ο Φεστιβάλ των Καννών

Η σουηδική ταινία The Square του Ρούμπεν Όστλουντ, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 70ό Φεστιβάλ των Καννών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Πρόκειται για μια σάτιρα με κεντρικό πρόσωπο τον επιμελητή μιας έκθεσης σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. "Είναι μια καταπληκτική ταινία και μια καταπληκτική ομάδα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξανασυνεργαστούμε", είπε ο σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Η έκπληξη της βραδιάς... Οι Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου μοιράζονται το βραβείο σεναρίου με τη Λιν Ράμσεϊ! Τρίτη διαδοχική βράβευση για ταινία του διδύμου στις Κάννες, μετά τον «Κυνόδοντα» (βραβείο τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα) και τον «Αστακό» (βραβείο της επιτροπής). «Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή γι’ αυτό το ωραίο δώρο», είπε ο Έλληνας σκηνοθέτης.

Οι Λάνθιμος και Φιλίππου μοιράστηκαν το βραβείο με την Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here», μια ταινία που προβλήθηκε στο τέλος του Φεστιβάλ και άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα. Το υπαρξιακό θρίλερ της Σκωτσέζας δημιουργού ξεχώρισε με την ερμηνεία του Γιοακίν Φίνιξ στον ρόλο ενός εξολεθρευτή αγγέλου.

Ένα ειδικό βραβείο για τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ απονεμήθηκε επίσης στην ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν, που φέτος είχε την τιμητική της αφού πρωταγωνιστούσε σε τρεις ταινίες που προβλήθηκαν στο πλαίσιο του περίφημου φεστιβάλ.

Η λίστα των νικητών

Χρυσός Φοίνικας: The Square - Ρούμπεν Έστλουντ

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: 120 Beats Per Minute - Ρομπίν Καμπιγιό

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Σοφία Κόπολα - The Beguiled

Βραβείο της Επιτροπής: Loveless - Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Ανδρικής Ερμηνείας: Χοακίν Φοίνιξ - You Were Never Really Here

Γυναικείας Ερμηνείας: Νταϊάν Κρούγκερ - In the Fade

Βραβείο Σεναρίου: Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου - A Killing of a Sacred Deer και στη Λιν Ράμσεϊ - You Were Never Really Here

Επετειακό βραβείο 70ής απονομής: Νικόλ Κίντμαν

Μικρού Μήκους: A Gentle Night, Τσιού. Ειδική μνεία: Katto, Τέππο Αϊραξίνεν

Camera D’ Or (Χρυσή Κάμερα): Jeune Femme, Λεονόρ Σεράιγ

Βραβείο Queer Palm: 120 Beats Per Minute

Βραβείο Queer Palm Μικρού Μήκους: Islands