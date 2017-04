Το Ισραήλ βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Δαμασκού! [pics, vid]

Αρχικά, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι μια «τεράστια» έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, χωρίς όμως να διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης. Στόχος όπως φαίνεται (και παραδέχεται έστω και εμμέσως) το Ισραήλ ήταν η λιβανέζικη σιιτική οργάνωση, Χεζμπολάχ.

Αυτό μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο που ανήκει στην οργάνωση. «Ο ανταποκριτής του al Manar μετέδωσε ότι έκρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αποθήκες καυσίμων και ένα υπόστεγο αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, η οποία προφανώς προκλήθηκε από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και όχι απώλειες ανθρώπινων ζωών», ανέφερε.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk — Press TV (@PressTV) April 27, 2017

Ο Ισραηλινός υπουργός Πληροφοριών Ίσραελ Κατζ, μιλώντας από τις ΗΠΑ όπου συναντάται με Αμερικανούς αξιωματούχους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε. Δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το συμβάν στη Συρία συνάδει απόλυτα με την ισραηλινή πολιτική να ενεργεί ώστε να αποτρέπει το ιρανικό λαθρεμπόριο προηγμένων όπλων μέσω στη Συρία προς τη Χεζμπολάχ. Φυσικά δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι όποτε λαμβάνουμε πληροφορίες που δείχνουν πρόθεση να μεταφερθούν προηγμένα όπλα στη Χεζμπολάχ, θα ενεργούμε». Πάντως μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει το συμβάν.

#HappeningNow #BREAKING #Damascus air port under fire tonight. Multiple explosions are rocking the air port where many fighter jets are. pic.twitter.com/ZJMtaOfPnb — breaking-news (@UrgentNews5) April 27, 2017

Στην αποθήκη που βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί αποθηκεύονται πολεμοφόδια που καταφθάνουν από την Τεχεράνη, τόσο με εμπορικά, όσο και με μεταγωγικά στρατιωτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή των μυστικών υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν λειτουργούσαν και ως κέντρο διαχείρισης του οπλισμού που στέλνει το Ιράν, προκειμένου να υποστηρίξει τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων των παραστρατιωτικών σιιτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή που διατήρησε την ανωνυμία της, χωρίς να γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά πληγμάτων στη χώρα εναντίον συριακών στόχων ή στόχων της Χεζμπολάχ. Πολλές από αυτές τις επιδρομές έχουν διεξαχθεί μέσα ή κοντά στη Δαμασκό.

Στις 13 Ιανουαρίου η Δαμασκός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βομβάρδισε το στρατιωτικό της αεροδρόμιο στη Μαζέ, σε ένα δυτικό προάστιο της πρωτεύουσας. Στο αεροδρόμιο αυτό βρίσκεται η υπηρεσία Πληροφοριών της αεροπορίας.

Το 2016 πολλοί ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα περίχωρα της αεροπορικής αυτής βάσης, σύμφωνα με επίσημα συριακά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια χρονιά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε δεκάδες αυτοκινητοπομπές που μετέφεραν όπλα προς τη Χεζμπολάχ.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το αεροδρόμιο της Δαμασκού, σύμφωνα με το συριακό καθεστώς, ήταν στόχος ισραηλινών επιδρομών τον Δεκέμβριο του 2014.



BREAKING: Explosions heard in #Damascus and initial information indicate the explosions took place at Damascus International Airport. pic.twitter.com/Xeu4VglNrk — breaking-news (@UrgentNews5) April 27, 2017

Το Ισραήλ ανησυχεί για την παρουσία στη Συρία της Χεζμπολάχ, του ορκισμένου του εχθρού που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, και δυνάμεων που έχουν σταλεί από το Ιράν για να στηρίξουν τον συριακό στρατό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ