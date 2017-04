Το δράμα πίσω από τις κάμερες που απειλούσε να καταστρέψει τον Τιτανικό! [vids]

Σε απόσπασμα της νέας βιογραφίας του Stephen Galloway Leading Lady: Sherry Lansing and he Making of A Hollywood Groundbreaker ο θρυλικός διευθυντής αποκάλυψε ότι το στούντιο είχε χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη του στο blockbuster ενώ πλησίαζε η ημερομηνία που έβγαινε στους κινηματογράφους το 1997.

"Ο επικεφαλής στο στούντιο Paramount ενεργούσε σαν να είχαν διαγνωστεί με καρκίνο τερματικού σταδίου. Πολλά κατσουφιασμένα πρόσωπα ενώ πλησίαζε η πρεμιέρα της τανίας. Όλοι πίστευαν ότι θα χάσουν χρήματα και πως όλες οι προσπάθειές τους ήταν απλώς για να διασφαλίσουν ότι η αιμορραγία δεν θα ήταν θανατηφόρα".

Αποφασισμένος να μειώσει σε διάρκεια την ταινία, ο σκηνοθέτης αναγκάστηκε να αναβάλει την ημερομηνία που θα έβγαινε ο Τιτανικός στις κινηματογραφικές αίθουσες. "Ήμασταν οι μεγαλύτεροι γελοίοι στην ιστορία του Χόλιγουντ και ο Τύπος είχε βγάλει τα μαχαίρια έξω και τα ακόνιζε όσο πλησιάζαμε στην καλοκαιρινή ημερομηνία απελευθέρωσης της τανίας. Θα έφτανε στο κρεσέντο περιφρόνησης μέχρι να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες", τόνισε ο James Cameron.

Σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ασχοληθεί με τον Τύπο ήταν να κάνουν ένα βήμα πίσω. "Να απομακρυνθείς από το κρεσέντο της γελοιοποίησης και να τους αφήσεις να πέσει πάνω τους". Πράγματι λειτούργησε υπέρ του. "Κανένας δεν έμεινε περισσότερο έκπληκτος από μένα. Αλλά ήταν μια στρατηγική που αποκαλύφθηκε στη "μάχη". Η αναγκαιότητα ήταν η μητέρα της εφεύρεσης. Τα απελπισμένα χρονικά περιθώρια χρειάζονταν απελπισμένα μέτρα".

Η επικεφαλής του στούντιο Sherry Lansing έδωσε την καθοριστική τροπή όταν είδε την άκοπη βερσιόν της ταινίας και τη λάτρεψε. Ο Cameron πίστευε ότι μετά τον Τιτανικό θα τελείωνε η καριέρα του. "Κανένας δεν πίστευε ότι θα συνεχίσουμε. Νόμιζα ότι δεν θα δουλέψω ξανά". Βέβαια αποδείχτηκε λάθος και απλά εδραίωσε τη θέση ως θρύλος του Χόλιγουντ.

Πηγή: News.com.au