Το `ευχαριστώ` της Μελάνια Τραμπ σε έναν… αναπάντεχο `σύμμαχο`

Η είδηση πως η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μηνύει τη Daily Mail για ένα άρθρο στο οποίο υποστηριζόταν πως τη δεκαετία του ’90, όταν εργαζόταν ως μοντέλο, ουσιαστικά δούλευε και σαν «συνοδός κυρίων» είχε κάνει πριν από μερικές μέρες το γύρο του κόσμου.

Την υπεράσπιση της Μελάνια Τραμπ "ανέλαβε" μια άλλη ωραία γυναίκα: η Έμιλι Ρατακόφσκι. Η 25χρονη καλλονή ανέβασε στο λογαριασμό της στο twitter ένα περιστατικό με δημοσιογράφο των New York Times, το όνομα του οποίου δεν αποκάλυψε.

«Κάθισα δίπλα σε έναν δημοσιογράφο των New York Times χθες το βράδυ, ο οποίος μου είπε "η Μελάνια είναι μια πόρνη". Όποια κι αν είναι η πολιτική στου τοποθέτηση είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό ως αυτό που είναι: slut shaming (σ.σ. το στίγμα σε γυναίκες με έντονη σεξουαλικότητα): δεν με ενδιαφέρουν οι γυμνές φωτογραφίσεις της ούτε η σεξουαλική της ιστορία και κανέναν δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρουν. Οι επιθέσεις με βάση το φύλο είναι αηδιαστικές, σεξιστικές μαλ@@@@ς», έγραψε η 25χρονη καλλονή.

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) February 13, 2017

what it is: slut shaming. I don't care about her nudes or sexual history and no one should. — Emily Ratajkowski (@emrata) February 13, 2017

Gender specific attacks are disgusting sexist bullshit. — Emily Ratajkowski (@emrata) February 13, 2017

Αργότερα, μοιράστηκε την άποψη της Brittney McNamara, δημοσιογράφου της Vogue, η οποία έγραψε: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να παρακολουθείς τι κάνει η Μελάνια και πως χειρίζεται τα καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας. Αλλά η σεξουαλικότητά της δεν έχει καμία σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων της. Η Μελάνια υποστήριξε ότι οι φήμες πως ήταν συνοδός κυρίων είναι εντελώς λανθασμένες και η Daily Mail παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει ότι είναι αληθινές. Και πιο σημαντικό, υποστηρίζοντας πως κάποια ήταν εργάτρια του σεξ και χρησιμοποιώντας το ως προσβολή, δεν είναι εντάξει. Μπορεί να είναι προσωπική του επιλογή. Οπότε ακόμη κι αν ήταν εργάτρια του σεξ, δεν θα έπρεπε να απασχολεί γιατί δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το αν θα είναι μια καλή Πρώτη Κυρία. Όπως είπε η Έμιλι, αυτή είναι μια επίθεση με βάση το φύλο. Προσπαθεί να υποβαθμίσει τη Μελάνια ως μια έξυπνη γυναίκα, φέροντας στην επιφάνεια τη σεξουαλική της ιστορία. Είναι η αναχρονιστική ιδέα πως οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι και σεξουαλικές και επιτυχημένες και αυτό, ειλικρινά, είναι ψέμα».

Η στήριξη κυρίως από την Έμιλυ Ρατακόσφκι δεν άφησε ασυγκίνητη την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια έχει προσπαθήσει να μείνει όσο μπορεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και από τα social media (αντίθετα από τον σύζυγό της). Μετρημένα στα δάχτυλα τα tweets στον λογαριασμό της Πρώτης Κυρίας.

Η Έμιλι Ρατακόφσκι όμως της έδωσε ένα καλό λόγο να tweet-αρε για να πει ευχαριστώ. «Χειροκροτώ όλες της γυναίκες σε όλο τον κόσμο που μιλούν ανοιχτά, υψώνουν το ανάστημά τους και στηρίζουν άλλες γυναίκες» έγραψε η Μελάνια Τραμπ.