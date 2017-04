Το μοντέλο Ιβάνκα και η αμήχανη Μέρκελ – Selfie από το Βερολίνο [pic]

Στο πάνελ για το ρόλο των γυναικών, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ κάθισε δίπλα στην επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ και ήταν συνεχώς δίπλα στην καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ. Τη συζήτηση συντόνισε η εκδότης του περιοδικού WirtschaftsWoche και καθηγήτρια Μέσων και Επικοινωνίας Miriam Meckel, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία για μια… selfie.

Μια φωτογραφία στην οποία βρίσκονταν η καγκελάριος της Γερμανίας, η διευθύντρια του ΔΝΤ, η Βασίλισσα της Ολλανδίας Μάξιμα και η… Πρώτη Κυρία (η πραγματική όπως φαίνεται) Ιβάνκα Τραμπ.

Η Μέρκελ είναι (όπως στις περισσότερες φωτογραφίες της) μάλλον αμήχανη, οι υπόλοιπες χαμογελαστές όπως αρμόζει σε μια χαλαρή φωτογραφία και η Ιβάνκα Τραμπ ποζάρει σαν μοντέλο…

Τη φωτογραφία ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter η Meckel και φυσικά έκανε… πάταγο.

Group selfie time before the High Level Panel at #W20summit in #Berlin with Chancellor Merkel and Queen Máxima of the Netherlands pic.twitter.com/GvyvH9eMhH