Το πάρτι στην πισίνα βάφτηκε με αίμα! [pics, vid]

Επι τόπου έσπευσε η αστυνομία και σκότωσε τον δράστη την ώρα που προσπαθούσε να ξαναγεμίσει το όπλο του.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο συγκρότημα κατοικιών La Jolla Crossroads όταν ένας λευκός άνδρας με καφέ βερμούδα με μια μπύρα στο ένα χέρι και ένα όπλο στο άλλο, άρχισε να γαζώνει όσους ήταν στο πάρτι δίπλα στην πισίνα.

Gunman was sitting down drinking a beer before he opened fire in the pool area. #SanDiego #LaJolla San Diego pic.twitter.com/GZOA5LZsAH