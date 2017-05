Το πιο ακριβό τάκος στον κόσμο! Έδωσε 7.000 δολάρια!

Η πολυτελής έκδοση του δημοφιλούς και φθηνού μεξικάνικου πιάτου είχε καβούρι, βοδινό κρέας, χαβιάρι, μαύρη και άσπρη τρούφα και ήταν σερβιρισμένο σε τορτίγιες καλαμποκιού με χρυσό 24 καρατίων.

Τη συνταγή για το τάκος, που είναι συνήθως τορτίγια με γέμιση κιμά ή κοτόπουλου και τρώγεται με τα χέρια, επινόησε στις αρχές Μαρτίου ο σεφ Juan Licerio Alcala. Ο σεφ συμπεριέλαβε τη συνταγή στο μενού του ξενοδοχείου Grand Velas στο πολυτελές θέρετρο του Μεξικό, αλλά δεν το παρήγγειλε κανένας.

Έτσι την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο φιλανθρωπικής εκδήλωσης για την ενίσχυση του Ιδρύματος για τα Παιδιά στο Λος Κάμπος το τάκος βρήκε αγοραστή.

Η τιμή εκκίνησης ήταν 500 δολάρια. Τελικά το τάκος αγοράστηκε από τον Αμερικανό Μάικ Πάτερσον, ο οποίος έκανε την καλύτερη προσφορά, 7.000 δολάρια.

Ο τυχερός αγοραστής δεν θέλησε να το δοκιμάσει και το χάρισε σε δύο πελάτες του ξενοδοχείου.

