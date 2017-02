Τον απέρριψε και της έστειλε τον λογαριασμό του πρώτου ραντεβού!

Η Λούσι Μπράουν γνώρισε έναν άνδρα και βγήκαν ραντεβού για πρώτη φορά σε μια παμπ στο Λονδίνο. Πέρασαν όμορφα, ωστόσο, η 38χρονη αποφάσισε να είναι ειλικρινής μαζί του και να του ξεκαθαρίσει πως δεν θα ήθελε να ξαναβρεθούν. Έτσι του έστειλε sms...

Και σίγουρα δεν περίμενε αυτήν την απάντηση: "Γεια, ευχαριστώ για την ειλικρίνεια σου. Πέρασα όμορφα μαζί σου και η αλήθεια είναι πως απογοητεύτηκα λίγο, διαβάζοντας το μήνυμα σου. Με είχες εντυπωσιάσει και είχα μαζέψει κάποια λεφτά για να σε πάω κάπου όμορφα: μιας και δεν προχωράει, θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσες να συμβάλεις για τα ποτά που σε κέρασα, έχοντας στο μυαλό μου ότι τουλάχιστον θα σε συναντούσα ξανά. Το συνολικό κόστος της εξόδου μας ήταν 85 λίρες. Όσο για το ρολόι μου, θα ήταν επίπονο για μένα να μου το στείλεις, γιατί θα μου θύμιζε εσένα, οπότε να ξέρεις ότι κοστίζει 20 ευρώ. Χαίρομαι που κάνεις αυτό που νιώθεις ό,τι είναι σωστό για σένα, ειδικά λαμβάνοντας υπ' όψιν σου τα πληγωμένα μου αισθήματα”. Ακολουθούσαν τα αναλυτικά στοιχεία του αποστολέα και ο αριθμός του λογαριασμού του!

Η Λούσι του απάντησε με ένα ξεκαρδιστικό μήνυμα, στο οποίο τον ενημέρωνε πως έβαλε στο λογαριασμό του 42.50 λίρες και το υπόλοιπο ποσό το δώρισε σε ένα... καταφύγιο με γαϊδουράκια!

