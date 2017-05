Τραγωδία στην Περσέπολη – Δυο Γερμανοί τουρίστες νεκροί σε ανατροπή λεωφορείου [pics]

Ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, λόγω της ταχύτητας με την οποία οδηγούσε και του βροχερού καιρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε μεταξύ της Σιράζ και της Σάντατ Σαχρ, μιας μικρής πόλης που απέχει περίπου 20 χλμ. από τα ερείπια της αρχαίας Περσέπολης.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι δύο νεκροί είναι Γερμανοί. Δύο Ιρανοί, ο οδηγός και ένας ξεναγός, είναι μεταξύ των τραυματιών, επιβεβαίωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ένας τουρίστας, βαριά τραυματισμένος, διακομίσθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της πόλης Σιράζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mizan Online που επικαλείται τον επικεφαλής των ιρανικών σωστικών συνεργείων.

German tourist bus accident in Iran kills two. 17 injured (incl. two Iranians) not far from the ruins of Persepolis, north of Shiraz,via AFP pic.twitter.com/MT6stPlli5