Τραμπ: Αγνοεί και ειρωνεύεται τους δικαστές! `Θα ανατραπεί η απόφαση`!

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: "Η άποψη αυτού του αποκαλούμενου δικαστή, η οποία ουσιαστικά αφαιρεί την επιβολή του νόμου από τη χώρα μας, είναι γελοία και θα ανατραπεί".

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!