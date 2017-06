Τραμπ: Άγριο bullying σε γυναίκα δημοσιογράφο! `Αιμορραγούσε από την πλαστική`!

Ο λόγος για την παρουσιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου MSNBC, Mika Brzezinski, για την οποία ο Τραμπ... και τι δεν είπε! Αφορμή ήταν η κριτική που έκανε η δημοσιογράφος στον Πρόεδρο των ΗΠΑ (συγκεκριμένα ανέφερε πως ο Τραμπ επιβάλει δικτατορία), με τον δεύτερο να απαντά πώς αλλιώς; Μέσω Twitter. Και ήταν... καυστικός και τρομερά προσβλητικός.

Αρχικά την κατηγόρησε πως πριν κάποιους μήνες τον "παρακαλούσε" να την αφήσει να μπει σε εκδήλωση στην προεδρική κατοικία του Mar-a-Lago, στη Φλόριντα, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως εκείνη την ημέρα "αιμορραγούσε άσχημα λόγω της πλαστικής"!

Οι άκρως προσβλητικοί χαρακτηρισμοί δεν λείπουν και για τον συμπαρουσιαστή της, Joe Scarborough, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει χαρακτηριστικά στα tweets του:

"Άκουσα πως η εκπομπή με την χαμηλή τηλεθέαση Morning_Joe με κακολογεί (δεν την βλέπω πλέον). Τότε γιατί η χαμηλού επιπέδου IQ, τρελή Mika, μαζί με τον ψυχάκια Joe, ήρθαν στο Mar-a-Lago τρεις συνεχόμενες βραδιές κοντά στην παραμονή Πρωτοχρονιάς και επέμεναν να είναι μαζί μου. Αιμορραγούσε άσχημα από την πλαστική. Είπα όχι!".

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!