Τραμπ: Ανυποχώρητος παρά το STOP του δικαστηρίου!

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε για 90 ημέρες την έκδοση βίζας για τους πολίτες επτά χωρών (σ.σ. Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη) με στόχο να εμποδίσει την είσοδο στο αμερικανικό έδαφος "ριζοσπαστών ισλαμιστών τρομοκρατών".

Ο Τραμπ ανέστειλε επίσης για 120 ημέρες το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων στις ΗΠΑ, με τα μέτρα αυτά να προκαλούν από χθες πολλές διαδηλώσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η υπόθεση έχει και δικαστικό ενδιαφέρον, αφού δικαστήριο του Μπρούκλιν, με απόφαση της δικαστού Ann Donelly έκρινε παράνομο το διάταγμα, αναφέροντας συγκεκριμένα: "Ενισχύοντας την εντολή του κυρίου Τραμπ με το να στέλνουμε ταξιδιώτες πίσω στο σπίτι τους, θα τους προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη".

Παρόλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω. Και το δείχνει ξεκάθαρα, με ένα tweet στο οποίο αναφέρει: "Η χώρα μας χρειάζεται πιο ισχυρά σύνορα και λεπτομερή έλεγχο ΤΩΡΑ. Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικά στον κόσμο - ένα φρικτό χάλι!"

Δείτε το tweet

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!