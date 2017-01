Τραμπ: Αυτό δείχνει το `ροζ` βίντεο από την Ρωσία που τον `καίει`; Αποκαλύψεις `φωτιά`

Ο ίδιος αρνείται τα πάντα. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Την αλήθεια ίσως να μην τη μάθουμε ποτέ. Ωστόσο και μόνο που "αιωρείται" μια συζήτηση που εμπλέκει τον άνθρωπο που... ακόμη δεν ορκίστηκε ως ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, σε σενάρια με ιερόδουλες σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ρωσία, που προσελήφθησαν για ένα "ιδιαίτερο" show ως εκδίκηση στο ζεύγος Ομπάμα, είναι αρκετό για να είμαστε απαισιόδιοξοι για τα επόμενα τέσσερα -τουλάχιστον- χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, περί ού ο λόγος...

"Golden shower"

Η συζήτηση, λοιπόν, για ένα υποτιθέμενο "ροζ" βίντεο, γυρισμένο στη Ρωσία, με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και τί δείχνει; "Golden showers". Δηλαδή... ο όρος που χρησιμοποιείται για την ουρολαγνεία (!). Οι πληροφορίες που έχουν δει το "φως" της δημοσιότητας αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδίασε μια "εκδίκηση" για το ζεύγος Ομπάμα, σε ρωσικό έδαφος.

Ο Farhad Manjoo, που εργάζεται για τους New York Times, έχει αναρτήσει στο Twitter ένα έγγραφο, το οποίο υποτίθεται πως περιέχει πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρουν τα εξής:

"Σύμφωνα με την πηγή D, που ήταν παρών-ούσα στο περιστατικό, το ταξίδι του Τραμπ στη Μόσχα περιελάμβανε και το να κλείσει την προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Ritz Carlton, όπου γνώριζε ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα (την οποία μισεί) είχαν μείνει σε ένα από τα επίσημα ταξίδια τους στη Ρωσία, για να βεβηλώσει το κρεβάτι στο οποίο είχαν κοιμηθεί, προσλαμβάνοντας μερικές ιερόδουλες για να κάνουν "Golden showers" μπροστά του".

Τί λέει ο Τραμπ

Ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του και επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, ως νεοεκλεγείς Πρέοδρος, εξαπέλυσε επίθεση σε δημοσιογράφο του CNN, αλλά και στο site Buzzfeed, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή δημοσίευσαν πληροφορίες για το ζήτημα.

Τους απαγόρευσε να κάνουν ερωτήσεις και πλαγίως... αρνήθηκε τις κατηγορίες για το "ροζ" βίντεο, με το επιχείρημα (σ.σ. λέμε τώρα) ότι είναι "πολύ υποχόνδριος". Που ίσως και να είναι, αλλά αυτό από μόνο φυσικά δεν συνιστά ένα αδιάψευστο "αλλοθι" για το αν συμμετείχε όντως σε όσα του αποδίδονται.

Στη συνέχεια προσέθεσε ακόμη πως συμβουλεύει όλους τους συνεργάτες τους, όταν φεύγουν από τις ΗΠΑ να είναι πολύ προσεκτικοί στο τί κάνουν, γιατί "παντού μπορεί να υπάρχουν κάμερες".

President-elect Donald Trump responds to #GoldenShowerGate: 'I'm Very Much A Germophobe' pic.twitter.com/i4ERud2Jwy — Intl. Business Times (@IBTimes) 11 Ιανουαρίου 2017

Εκτός αυτών, έχει αναρτήσει από χθες και μια σειρά δημοσιεύσεων στο Twitter, στις οποίες αρνείται τα πάντα και κατηγορεί τους "δήθεν κατασκόπους" πως απλά θέλουν να αποφύγουν μηνύσεις, ενώ βλέπει τους πολιτικούς του αντιπάλους, τόσο από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, όσο και των Ρεπουμπλικανών, πίσω από αυτή την ιστορία...

It now turns out that the phony allegations against me were put together by my political opponents and a failed spy afraid of being sued.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2017

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2017

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2017

Σήμερα, μάλιστα, με νέο tweet επικαλείται πηγές μυστικών υπηρεσιών και τονίζει πως η υπόθεση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απάτη...

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ιανουαρίου 2017

Πήραν "φωτιά" οι αναζητήσεις για "Golden shower"

Μέσα σε όλα αυτά, έρχεται και ένα tweet του γνωστού πορνογραφικού site, PornHub, το οποίο ενημερώνει πως μέσα σε 24 μόλις ώρες από την διαρροή ΄των παραπάνω πληροφοριών, οι αναζητήσεις στο site με τον όρο "Golden shower", αυξήθηκαν κατά 289%!

