Τραμπ: Αυτός είναι ο χειρότερος `εφιάλτης` του! Ο δικαστής που `πάγωσε` το διάταγμα - ντροπή

Όσοι γνωρίζουν τον 69χρονο Τζέιμς Ρόμπαρτ, τον «αποκαλούμενο δικαστή», όπως τον χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για την «γελοία απόφασή του» να εμποδίσει προσωρινά από την Παρασκευή την εφαρμογή του αντιμεταναστευτικού διατάγματος, τονίζουν ότι η διαμάχη που διαφαίνεται με τον Αμερικανό πρόεδρο απέχει παρασάγγας από το ήθος του δικαστή.

"Άκυρο" στην προσφυγή!

Ο δικαστής Τζέιμς Ρόμπαρτ κατέχει την έδρα του ομοσπονδιακού δικαστή του Σιάτλ για περισσότερο από μια δεκαετία, διορισμένος από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Ουώκερ Μπους.

«Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την πολιτική», τόνισε ο Ντάγκλας Άντκινς, επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων και πρώην στέλεχος επενδυτικής τράπεζας που γνωρίζει τον Ρόμπαρτ από παιδική ηλικία. «Δεν είναι συντηρητικός, ούτε φιλελεύθερος. Είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τον νόμο και την απόδοση δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής ο Ρόμπαρτ εξέδωσε προσωρινή δικαστική εντολή με ισχύ σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, εμποδίζοντας προσωρινά το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου που απαγόρευε την είσοδο στην χώρα σε υπηκόους επτά χωρών με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό.

Αντιδρώντας ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε χθες στον λογαριασμό του στο Twitter: «Η άποψη αυτού του αποκαλούμενου δικαστή, η οποία ουσιαστικά αφαιρεί την επιβολή του νόμου από τη χώρα μας, είναι γελοία και θα ανατραπεί».

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!