Τραμπ: Έδειξε τα... δόντια του στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές!

Η αντιπαράθεση κράτησε μόλις λίγες ώρες, όμως κατέδειξε πώς ο Τραμπ σκοπεύει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές. Αργά το βράδυ της Δευτέρας –που ήταν αργία στις ΗΠΑ– οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκριναν μια τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Σώματος. Η Βουλή έπρεπε να επικυρώσει αυτήν την αλλαγή σήμερα, με την επανέναρξη των εργασιών της.

Με βάση τις αλλαγές αυτές, το Γραφείο Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, που ιδρύθηκε το 2008 με αφορμή σκάνδαλα διαφθοράς, επρόκειτο να μετονομαστεί και να περάσει υπό τον έλεγχο των βουλευτών. Οι τελευταίοι θα αποκτούσαν το δικαίωμα να σταματούν τις έρευνές του ενώ η υπηρεσία δεν θα είχε το δικαίωμα να εκδίδει ανακοινώσεις.

Ορισμένοι βουλευτές διαμαρτύρονταν υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία αυτή, όταν ξεκινούσε έρευνες σε βάρος τους, δεν σεβόταν το τεκμήριο της αθωότητας.

Οργανώσεις που προασπίζονται τη διαφάνεια στην πολιτική αλλά και Δημοκρατικοί βουλευτές κατήγγειλαν αμέσως την πρωτοβουλία της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας αλλά αυτός που ανέτρεψε τελικά την απόφαση φαίνεται πως ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

"Με όλα όσα έχει να κάνει το Κογκρέσο, θα έπρεπε πραγματικά να αναγάγουν σε πρώτη πράξη και βασική προτεραιότητά τους την υποβάθμιση του ανεξάρτητου οργανισμού δεοντολογίας, όσο άδικος και αν είναι" ήταν το μήνυμα που έγραψε στο Twitter.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it