Τραμπ: Έγινε παγκοσμίως ρεζίλι - Πλαστογράφησε εξώφυλλο του περιοδικού Time

Εξώφυλλα του Time διακοσμούν τους τοίχους πέντε γκολφ κλαμπ του Ντόνλαντ Τραμπ και πλασάρονται ως αληθινά αλλά δεν είναι. Και αυτό γιατί στο ψεύτικο εξώφυλλο, που έχει ημερομηνία 1η Μαρτίου 2009, ο Τραμπ ποζάρει σοβαρός με τα χέρια σταυρωμένα.

Η λεζάντα αναφέρεται στο reality show «The Aprrentice» που έκανε διάσημο τον Τραμπ, πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. "Ντόναλντ Τραμπ: Το 'Apprentice' είναι μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία!" γράφει στο εξώφυλλο.