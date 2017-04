Τραμπ: Έκανε το `θαύμα` του και πάλι - `Είμαι πολύ καλός φίλος με τον νεκρό Παβαρότι`

Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Ιταλό πρωθυπουργό Πάολο Τζεντιλόνι στον Λευκό Οίκο θέλησε να τονίσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ιταλίας. Τότε ξεκίνησε να λέει για τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της χώρας και για τους καλλιτέχνες που έβγαλε όπως "ο Γκιουσέπε Βέρντι και ο κύριος Παβαρότι".

Μέχρι εδώ όλα καλά... Έλα όμως που ήθελε να παίξει έξυπνος και για αυτό έσπευσε να τονίσει ότι ο μυθικός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι είναι "φίλος μου, πολύ καλός φίλος μου".

Μόνο που ο Παβαρότι πέθανε το 2007 και η μοναδική τους συνεργασία ήταν όταν ο διάσημος τενόρος είχε δώσει παράσταση σε ένα από τα καζίνο του Τραμπ, με τον επιχειρηματία, μάλιστα, να τη θεωρεί "θαμπή" και να απαιτεί αποζημίωση!

Trump gives a shout out to Pavarotti, calls him "a good friend of mine".



Pavarotti died 10 years ago in 2007. —via @MSNBC pic.twitter.com/MHMT065mh3