Τραμπ – Εντολή για απαγόρευση εισόδου και απροσπέλαστα σύνορα για πρόσφυγες

Όπως ανέφεραν δυο σύμβουλοι του Τραμπ, στα σχέδια του πλανητάρχη είναι η πρόσληψη άλλων 5.000 συνοριοφυλάκων.

Επίσης, θα απευθύνει έκκληση στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές αρχές που ελέγχουν τη μετανάστευση, πρόσθεσαν οι δύο σύμβουλοι που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η υπογραφή των διαταγμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να μειώσει στους 50.000, δηλαδή στο μισό, τον μέγιστο αριθμό των προσφύγων που μπορεί να δεχτούν οι ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2017.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ έκανε γνωστό μέσω Twitter ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για την πλήρωση της κενής θέσης στη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 2 Φεβρουαρίου.

I will be making my Supreme Court pick on Thursday of next week.Thank you!