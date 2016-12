Τραμπ: `Γλεντάει` τον Ομπάμα, αποθεώνει Πούτιν και... retweet η Ρωσία! [pics]

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποφάσισε να απελάσει 35 Ρώσους διπλωμάτες, "χρεώνοντας" στην ρωσική κυβέρνηση ότι παρενέβη στην εκλογική διαδικασία, που έφερε το αποτέλεσμα - έκπληξη της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ.

Από χθες, λοιπόν, που ανακοινώθηκαν επίσημα οι αμερικανικές κυρώσεις στη Ρωσία, έχει ανοίξει ένας διπλωματικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, θυμίζοντας... ψυχροπολεμικές καταστάσεις.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν "απείλησε" αρχικά πως θα απαντήσει... αναλόγως, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε πως δεν θα απελάσει αμερικανούς αλλά θα... περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή θα περιμένει να ακυρώσει την απόφαση Ομπάμα ο διάδοχός του!

Οι κουβέντες που χρησιμοποιήθηκαν από... Ρωσία μεριά ήταν πραγματικά "βαριές". Χθες, ο Κονσταντίν Καζάτσεφ, πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) της Ρωσίας είπε πως «οφείλω να ζητήσω συγγνώμη για τη σκληρή έκφραση που θα χρησιμοποιήσω αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω παρά ως τον επιθανάτιο ρόγχο πολιτικών πτωμάτων(!)», ενώ σήμερα στο ίδιο... πνεύμα, ο ίδιος ο Ρώσος πρωθυπουργός έκανε ένα tweet δίχως προηγούμενο.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: "Είναι λυπηρό το ότι η κυβέρνηση Ομπάμα, που ξεκίνησε με την ενδυνάμωση των σχέσεών μας, τελειώνει τη θητεία της με έναν αντι-ρωσικό αγώνα. RIP"!

Δηλαδή "Rest in Peace".

Δηλαδή "αναπαύσου εν ειρήνη"!

Δείτε το tweet

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP