Τραμπ: Ισορροπία `σε μια κλωστή` για ΗΠΑ - Ρωσία

«Το να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία είναι καλό, όχι κακό. Μόνο οι “ανόητοι” άνθρωποι, ή οι ηλίθιοι πιστεύουν ότι είναι κακό», έγραψε ο Τραμπ σε μια σειρά από μηνύματα στον λογαριασμό του στο Twitter.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ιανουαρίου 2017

Η άποψη αυτή του Τραμπ είναι αντίθετη με πολλών Ρεπουμπλικάνων κοινοβουλευτικών, οι οποίοι είναι ιστορικά εχθρικοί προς τη Μόσχα.

«Έχουμε αρκετά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, χωρίς να προσθέτουμε ακόμη ένα. Όταν γίνω πρόεδρος, η Ρωσία θα μας σέβεται πολύ περισσότερο από τώρα και οι δύο χώρες μας ίσως να συνεργαστούν για να λύσουν κάποια μεγάλα προβλήματα που βαραίνουν τον κόσμο», πρόσθεσε.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ιανουαρίου 2017

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ιανουαρίου 2017

Διορισμός "ερωτηματικό"

Όμως η γραμμή που θα ακολουθήσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθεί, καθώς την ίδια ώρα που δήλωνε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Μόσχα ανακοίνωνε τον διορισμό στη στρατηγική θέση του διευθυντή των υπηρεσιών Πληροφοριών του Νταν Κόουτς, εναντίον του οποίου η Ρωσία έχει επιβάλει κυρώσεις.

Ο 73χρονος πρώην γερουσιαστής «θα ηγηθεί της διαρκούς επαγρύπνησης της κυβέρνησής μου απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να μας βλάψουν», υπογράμμισε ο Τραμπ. «Είμαι βέβαιος ότι ο γερουσιαστής Νταν Κόουτς είναι καλή επιλογή».

Η ανακοίνωση της επιλογής του Κόουτς γίνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τον Τραμπ, εν μέσω της αντιπαράθεσής του με τις αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που φέρεται να έκανε η Ρωσία στη διάρκεια των αμερικανικών εκλογών με στόχο να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους.

Ισορροπίες

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει δημοσίως τις αμφιβολίες του ότι υπήρξε τέτοια παρέμβαση, ενώ οι υπηρεσίες Πληροφοριών κατηγόρησαν σε έκθεσή τους που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι εξαπέλυσε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεων με στόχο να εκλεγεί ο δισεκατομμυριούχος και να δυσφημιστεί η αντίπαλός του Χίλαρι Κλίντον.

Η επιλογή του Κόουτς, απερχόμενου γερουσιαστή της Ιντιάνα, φαίνεται να έχει στόχο να καθησυχάσει όσους φοβούνται ότι ο Τραμπ θα είναι πολύ επιεικής προς τη Ρωσία.

Ο Κόουτς είναι ένας από τους έξι Αμερικανούς γερουσιαστές και τους τρεις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου εναντίον των οποίων η Μόσχα επέβαλε κυρώσεις το 2014 σε αντίποινα για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος της για την προσάρτηση της Κριμαίας.

Τότε ο γερουσιαστής είχε δηλώσει ότι «τον τιμά» να είναι στόχος του Κρεμλίνου.

Ο διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, μια θέση που δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, συντονίζει τις δραστηριότητες 16 υπηρεσιών, μεταξύ αυτών της CIA, του FBI και της NSA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ