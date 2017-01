Τραμπ: “Κράξιμο” και στην Ιβάνκα - “Ποια το φόρεσε καλύτερα;” [pics]

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιβάνκα ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε μαζί με τον άντρα της φορώντας μία ασημί τουαλέτα. Αμέσως οι χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν αρνητικά το φόρεμα της ενώ της την “έπεσαν” και για την πολιτική του πατέρα της.

Ένας χρήστης σημείωσε πως ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ θα έπρεπε να γνωρίζει τι σημαίνει διώξεις καθώς οι προπαππούδες του κυνηγήθηκαν επειδή ήταν Εβραίοι και είναι επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Who wore it better? @IvankaTrump pic.twitter.com/I5ab22nLNx