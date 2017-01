Τραμπ: Νέα γκάφα με φωτογραφία από την ορκωμοσία [pic]

Αν και οι συγκρίσεις με προηγούμενες τελετές δεν επιδέχονται σχολιασμού, η φωτογραφία που έστειλε ο γνωστός για τις πανοραμικές φωτογραφίες του, Αμπας Σιρμοχαμαντί μοιάζει αρκετά εντυπωσιακή.

Ο νέος πρόεδρος βιάστηκε να την ποστάρει στο twitter, ενημερώνοντας πως θα την κρεμάσει στον Λευκό Οίκο. Αυτό που δεν πρόσεξε, ότι η φωτογραφία αναφέρει ως ημερομηνία την 21η Ιανουαρίου, ενώ η ορκωμοσία έγινε την 20η.

Το “γλέντι” που ακολούθησε στα σχόλια της ανάρτησης δεν περιγράφεται...

A photo delivered yesterday that will be displayed in the upper/lower press hall. Thank you Abbas! pic.twitter.com/Uzp0ivvRp0