Τραμπ: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει στη ζωή του;

«Η Βόρεια Κορέα μόλις εκτόξευσε ακόμη έναν πύραυλο. Αυτός ο τύπος δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει με τη ζωή του; Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία θα το ανεχτούν αυτό για πολύ ακόμα. Ίσως η Κίνα να παρέμβει στη Βόρεια Κορέα και θα τελειώσει αυτή την ανοησία μια για πάντα» ήταν τα tweets του Αμερικανού προέδρου.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....