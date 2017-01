Τραμπ: Οργή γένους... θηλυκού! Τεράστιο κύμα διαδηλώσεων [vids, pics]

Ακτιβίστριες, εξοργισμένες από τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά του Τραμπ η οποία ήταν ιδιαίτερα μισογυνική, τέθηκαν επικεφαλής των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες Σάββατο κατά του νέου προέδρου τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνών

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ συμμετείχαν στις πορείες, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που αναμενόταν.

Λαοθάλασσα!

Οι διαδηλώσεις αυτές τόνισαν τη δυσαρέσκεια που έχει προκληθεί σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, στις ΗΠΑ και εκτός, για τις δηλώσεις του Τραμπ εις βάρος πολλών ομάδων, όπως οι Μεξικανοί μετανάστες, οι μουσουλμάνοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό ηγέτη, όχι έναν ανατριχιαστικό τύπο που ανεβάζει tweets», και «Χέι-χο ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει», πολλοί διαδηλωτές φορούσαν ροζ σκουφάκια με αυτιά γάτας, τα επονομαζόμενα «pussy hats».

Αν και μεγάλο μέρος των διαδηλωτών ήταν γυναίκες, πολλές συνοδεύονταν από τους συζύγους τους, τους συντρόφους τους και τα παιδιά τους.

Στην κεντρική συγκέντρωση της Πορείας των Γυναικών στην Ουάσινγκτον πήραν μέρος πολλοί περισσότεροι άνθρωποι από όσους είχαν παραστεί την προηγούμενη στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις, ο αριθμός των διαδηλωτών σίγουρα ξεπερνούσε τις 200.000 που προέβλεπαν οι διοργανωτές.

Εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες συμμετείχαν στις Πορείες των Γυναικών στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Ντένβερ και τη Βοστώνη, καταδεικνύοντας τη μαζική δυσαρέσκεια εις βάρος του Τραμπ ήδη από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, κάτι πρωτοφανές στη σύγχρονη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ.

Πολλές διασημότητες

Στην Ουάσινγκτον πολλοί αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής συμμετείχαν στην πορεία και πήραν τον λόγο για να μιλήσουν. Μεταξύ αυτών ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ, οι ηθοποιοί Σκάρλετ Γιόχανσον και Αμέρικα Φεράρα, η τραγουδίστρια Αλίσια Κις, αλλά και η Μαντόνα που πραγματοποίησε μια εμφάνιση- έκπληξη στη διάρκεια της οποίας τραγούδησε δύο τραγούδια, ένα εκ των οποίων ήταν το “Express yourself”.

No matter where you were today... We sent a powerful message! https://t.co/vj0j1Xvxvy #WomensMarch #WhyIMarch #WomensRightsAreHumanRights pic.twitter.com/wd8wM7D5hV