Habemus... χειραψία μεταξύ Τραμπ - Μέρκελ! [vids, pics]

Ο Τραμπ, κατέβηκε από το προεδρικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Χέλμουτ Σμιτ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια.

Στη Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπος με τους άλλους ηγέτες των μεγάλων οικονομιών αφού αποφάσισε τον περασμένο μήνα να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο περιθώριο της συνόδου, θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εμπορική πολιτική του είναι άλλο ένα θέμα που θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου.

Οι εργασίες της συνόδου θα ξεκινήσουν επισήμως αύριο και το κοινό ανακοινωθέν των ηγετών σχετικά με τα θέματα στα οποία θα καταφέρουν να συμφωνήσουν θα δοθεί στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου.

Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο και τους άλλους ηγέτες με το σύνθημα "Καλώς ήλθατε στην κόλαση".

Έγινε χειραψία!

Ο αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε ήδη με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, με τις πρώτες φωτογραφίες από την χειραψία τους να έχουν δει ήδη το "φως" της δημοσιότητας.

Και μόνο που έκαναν χειραψία, πάντως, οι δυο τους, αποτελεί... είδηση, αν αναλογιστεί κανείς τι είχε συμβεί μεταξύ τους τον περασμένο Μάρτιο στον Λευκό Οίκο.

Τότε ο Τραμπ υποδέχτηκε την Μέρκελ στην... έδρα του, αλλά ως οικοδεσπότης μάλλον κρίθηκε μετεξεταστέος. Γιατί ποιος μπορεί αν ξεχάσει τη Μέρκελ σχεδόν... να παρακαλάει για μια χειραψία μαζί του;

"Θέλεις να σφίξουμε τα χέρια;" ακουγόταν να του λέει, με τους φωτογράφους να έχουν "οπλίσει", αλλά τον Τραμπ να μοιάζει... στον κόσμο του, να μην την ακούει (;) και τελικά τη γερμανίδα καγκελάριο να εγκαταλείπει τις προσπάθειες φανερά αμήχανη...

Θυμηθείτε εκείνη την άτυχη στιγμή

Merkel asks Trump: “Do you want to have a handshake?”

The U.S. president did not respond.https://t.co/dgLHkN1H7o pic.twitter.com/ChonvrLITV