Τραμπ: Πιέζει το δικαστήριο, `κράζει` τον Ομπάμα και θα μιλήσει με Ερντογάν

Η μέρα του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε, με τι άλλο, με το twitter. Και δυο αναρτήσεις που συνδέονται τόσο με την τρομοκρατία όσο και με το διάταγμα – ντροπή, η τύχη του οποίου κρίνεται εν πολλοίς σήμερα. Μετά, ανακοινώθηκε (όχι μέσω twitter) ότι θα μιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι. Μένει να δούμε αν θα κλείσει και σε αυτούς το τηλέφωνο όπως με στον Αυστραλό πρωθυπουργό.

Το πρώτο tweet αφορούσε την τρομοκρατία (θέμα που έχει ανακινήσει από χθες αλλά θα διαβάσετε παρακάτω αναλυτικά), με τον Τραμπ να στέλνει μήνυμα στους δικαστές για το διάταγμά του: «Η απειλή της ακραίας ισλαμιστικής τρομοκρατίας είναι πολύ αληθινή, απλά κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τα δικαστήρια πρέπει να δράσουν γρήγορα». Ας… ελπίσουμε πως τον όρο "ισλαμιστική τρομοκρατία" δεν θα τον επαναλάβει στον Ερντογάν γιατί μπορεί να τ’ ακούσει κι αυτός όπως η Μέρκελ…

The threat from radical Islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017

Επόμενο tweet: είχε λίγο απ’ όλα. Και Πούτιν και Ομπάμα και Ιράν. «Δεν ξέρω τον Πούτιν, δεν έχει συμφωνίες με τη Ρωσία και οι εχθροί τρελαίνονται – ενώ ο Ομπάμα μπορεί να κάνει συμφωνία με το Ιράν, το Νο1 τρομοκράτη, δεν υπάρχει πρόβλημα!». Τα άκουσε και ο πρώην πρόεδρος.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017

"Κρύβετε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη"

Και φτάνουμε στο θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο ο Τραμπ συνδέει άμεσα με το διάταγμα απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ πολιτών από επτά συγκεκριμένες χώρες, κυρίως μουσουλμανικές. Σε επίσκεψή του, τη Δευτέρα (06.02.2017) στο αρχηγείο της USCENTCOM στην αεροπορική βάση ΜακΝτίλ στην Τάμπα της Φλόριντα, ο Τραμπ κατηγόρησε τα ΜΜΕ ότι δεν δημοσιοποιούν επιθέσεις ισλαμιστών τρομοκρατών στην Ευρώπη.

«Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν μεταδίδουν ρεπορτάζ», είπε απευθυνόμενος σε περίπου 300 στρατιωτικούς στην αεροπορική βάση. «Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πολύ, πολύ ανέντιμα ΜΜΕ δε θέλουν να δημοσιοποιούν τις επιθέσεις. Έχουν τους λόγους τους, το καταλαβαίνετε», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε αργότερα στη δημοσιοποίηση λίστας με 78 τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Σεπτέμβριο του 2014, μέχρι το Δεκέμβριο του 2016. «Τα τηλεοπτικά δίκτυα δε διαθέτουν για καθεμιά από τις επιθέσεις το ίδιο επίπεδο τηλεοπτικής κάλυψης, όπως έκαναν κάποτε. Αυτό δε μπορεί να επιτραπεί, ώστε να γίνει η νέα σταθερά», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

A White House official says "most" of these 78 attacks since 2014 have not received enough attention from media. pic.twitter.com/v66rcHxAFI — Dan Merica (@danmericaCNN) February 7, 2017

«Οι ακραίοι ισλαμιστές τρομοκράτες είναι αποφασισμένοι να πλήξουν τη χώρα μας, όπως έκαναν και την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά προγράμματα για τους ανθρώπους που αγαπούν τη χώρα μας» δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι δε θα επιτρέψει την είσοδο στις ΗΠΑ «των ανθρώπων που θέλουν να μας καταστρέψουν, αλλά και να καταστρέψουν τη χώρας μας».

Όλα αυτά ενώ σήμερα Τρίτη (07.02.2017) το ομοσπονδιακό εφετείο του Σαν Φρανσίσκο θα αποφασίσει σχετικά με την εφαρμογή ή μη της προσωρινής απαγόρευσης εισόδου ταξιδιωτών και προσφύγων στις ΗΠΑ από επτά μουσουλμανικές χώρες.

Στα έγγραφα που κατέθεσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προς το δικαστήριο υποστήριξε ότι η αναστολή της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος Τραμπ από ομοσπονδιακό δικαστή είχε ευρύ χαρακτήρα, ενώ θα πρέπει να περιοριστεί τουλάχιστον σε όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει άδεια εισόδου στις ΗΠΑ, σε άλλους που βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν σε αμερικανικό έδαφος, αλλά και σε αυτούς, που θέλουν να ταξιδέψουν προσωρινά στο εξωτερικό και ζουν στις ΗΠΑ.

Νομικοί αναλυτές παρατηρούν ότι το έγγραφο αυτό διαφοροποιείται από πλευράς ύφους και επιχειρηματολογίας από το αρχικό έγγραφο που είχε καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ, σχετικά με τις θέσεις και την επιχειρηματολογία της, ενώ διαφαίνεται μία υπαναχώρηση έναντι των αρχικών θέσεων του Λευκού Οίκου.

Η απόφαση που έλαβε την περασμένη Παρασκευή ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Ρόμπαρτ του Σιάτλ για την αναστολή εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος απαγόρευσης εισόδου, σε παναμερικανικό επίπεδο, έδωσε την ευκαιρία σε πολίτες των επτά μουσουλμανικών χωρών να μπουν στις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, το αρμόδιο δικαστήριο εκδίκασης προσφυγών στο Σαν Φρανσίσκο ζήτησε από τους δικηγόρους των πολιτειών Ουάσιγκτον και Μινεσότα, που είναι κατά της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος Τραμπ, αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης, που τάσσεται υπέρ της εφαρμογής των απαγορεύσεων να επιχειρηματολογήσουν προφορικά για τις θέσεις τους σε ακρόαση.

Θεωρείται πιθανό το νομικό ενδεχόμενο η υπόθεση αυτή, να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο απάντησε αρνητικά στο αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης για την άμεση κατάργηση της απόφασης του ομοσπονδιακού δικαστή για την προσωρινή αναστολή εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης. Το ίδιο δικαστήριο δήλωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, αφού λάβει περισσότερες λεπτομέρειες.