Τραμπ - Πούτιν: Συνάντηση δύο ωρών αντί... 40 λεπτών! Τι συζήτησαν [pics, vids]

Η συνάντηση των δύο ηγετών διήρκησε πολύ παραπάνω, βάσει του προγράμματος που προέβλεπε ότι η συνάντηση θα κρατούσε μόλις 40 λεπτά.

"Είχα μία μακρά συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Τέθηκαν πολλά θέματα όπως η Ουκρανία, η Συρία και άλλα προβλήματα, καθώς επίσης και θέματα διμερών σχέσεων. Επιπλέον, θέσαμε ξανά τα θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την κυβερνοασφάλεια", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον Πούτιν του είπε ότι είναι "τιμή του" που τον συναντά, ενώ ο Ρώσος ηγέτης απάντησε "χαίρομαι που σας γνωρίζω προσωπικά και ελπίζω ότι η συνάντησή μας θα φέρει αποτελέσματα".

"Ο Πούτιν και εγώ έχουμε συζητήσει διάφορα πράγματα και νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά", είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, καθισμένος δίπλα στον Ρώσο ηγέτη τον οποίο συνάντησε σήμερα στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Αμβούργο της Γερμανίας.

"Είχαμε κάποιες πολύ, πολύ καλές συνομιλίες. Θα μιλήσουμε τώρα και προφανώς αυτό θα συνειστεί. Αναμένουμε να συμβούν πολλά πολύ θετικά πράγματα για τη Ρωσία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για κάθε ενδιαφερόμενο. Και είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας", πρόσθεσε.

Ο Πούτιν, μέσω διερμηνέα, σχολίασε ότι μολονότι οι δυο τους έχουν μιλήσει τηλεφωνικά, η τηλεφωνική επικοινωνία δεν αρκεί και χαρακτήρισε σημαντική τη διμερή αυτή συνάντηση.

"Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω προσωπικά και ελπίζω (...) αυτή η συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα", πρόσθεσε.

Οι δύο ηγέτες έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά τέσσερις φορές αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, τον περασμένο Ιανουάριο.

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για την ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

