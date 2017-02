Τραμπ: Προσφυγή κατά της δικαστικής απόφασης και `πόλεμος`!

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ουάσινγκτον) προσφυγή για να επανέλθει σε ισχύ το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ σε πολίτες από επτά χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό.

Επίσης, απαγορεύει προσωρινά την είσοδο προσφύγων, παρόλο που ταξιδιώτες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να μπουν στη χώρα όσο εξακολουθεί να ισχύει η άρση των απαγορεύσεων αυτών.

Η κυβέρνηση προχώρησε σε ενέργειες για να ανατρέψει την απόφαση, που έλαβε την Παρασκευή ομοσπονδιακός δικαστής ο οποίος ήρε την ταξιδιωτική απαγόρευση, και προειδοποίησε πως η απόφαση αυτή προκαλεί άμεση βλάβη στο δημόσιο, εμποδίζει την εφαρμογή μιας εκτελεστικής διαταγής και αμφισβητεί την κρίση του προέδρου όσον αφορά την εθνική ασφάλεια.

Η απόφαση της Παρασκευής έκανε τον Τραμπ να καταγγείλει χθες, Σάββατο, τον «αποκαλούμενο» δικαστή σε μια σειρά μηνυμάτων του στο Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!