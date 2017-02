Τραμπ: Στοχοποιεί τον δικαστή που `πάγωσε` το διάταγμά του!

Δεν μπορεί να χωνέψει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ότι βρέθηκε ένας δικαστής από το Σιάτλ να βάλει φρένο στην πολιτική του μίσους και να «παγώσει» το διάταγμα – ντροπή που απαγορεύει την είσοδο σε αμερικανικό έδαφος σε πολίτες επτά συγκεκριμένων –κυρίως μουσουλμανικών- κρατών.

Και συνεχίζει τις επιθέσεις, μέσω twitter, στον 69χρονο Τζέιμς Ρόμπαρτ, τον δικαστή που "τόλμησε" να υψώσει ανάστημα στα θέλω του Τραμπ και να εμποδίσει, προσωρινά για την ώρα, το αντιμεταναστευτικό διάταγμα. Μετά τα tweets όπου τον χαρακτήρισε «ας πούμε δικαστή» και έκρινε την απόφασή του «γελοία», ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα στοχοποιεί τον Ρόμπαρτ, γράφοντας πως αν γίνει το οτιδήποτε, θα φταίει εκείνος.

Η επίθεση έγινε φυσικά μέσω twitter, από εκεί "εκφράζεται" ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ο δικαστής κάνει ευάλωτη τη χώρα μας σε πιθανούς τρομοκράτες και άλλους που δεν θέλουν το καλό μας. Οι κακοί άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι», ήταν το πρώτο σχόλιο. Αλλά όχι και το τελευταίο.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

«Απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας δικαστής θα έβαζε τη χώρα μας σε τέτοιο κίνδυνο. Αν συμβεί κάτι, να κατηγορήσετε αυτόν και το δικαστικό σύστημα. Πολλοί άνθρωποι έρχονται (σ.σ. εννοεί πως άνοιξαν τα σύνορα προφανώς). Κακό!». Με τη φράση «αν συμβεί κάτι, να κατηγορήσετε αυτόν και το δικαστικό σύστημα», ο Τραμπ όχι μόνο στοχοποιεί τον Ρόμπαρτ αλλά και όλους τους δικαστές που πάνε ενάντια στη γραμμή του αλλά καλεί και τους πολίτες των ΗΠΑ σε αντιδράσεις εναντίον τους. Αν αυτό δεν είναι διασπορά μίσους, τι μπορεί να είναι;

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

Και το τελευταίο "χτύπημα" ήταν: «Έδωσα εντολή στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας να ελέγχει πολύ προσεκτικά τους ανθρώπους που μπαίνουν στη χώρα μας. Τα δικαστήρια κάνουν τη δουλειά πολύ δύσκολη».

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

Και αφού έκραξε και απείλησε τους δικαστές που δεν του κάνουν τα χατίρια, πήρε την (εντυπωσιακή και ντυμένη σπορ) Μελάνια και τον προσωπάρχη του Ράινς Πρίμπους για να δουν το Super Bowl στο γκολφ κλαμπ των επιχειρήσεών του στο Μαρ ο Λάγος της Φλόριντα. Και φυσικά, μετά του tweet-αρε εκστασιασμένος για τη νίκη των New England Patriots επί των Altanta Falcons. Ήταν ένα διάλειμμα, όπως έγραψε, από το... Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά...

Enjoy the #SuperBowl and then we continue: MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017