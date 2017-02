Τραμπ: Θα καταλάβει τώρα ότι το περιοδικό Time τον `διαλύει`;

Ήταν στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν το περιοδικό Time ανακήρυξε τον Ντόναλντ Τραμπ ως το πρόσωπο της χρονιάς που "έφευγε". Αφορμή φυσικά η -απρόσμενη- εκλογή του ως ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Τότε, ο Τραμπ ρωτήθηκε για το εξώφυλλο αυτό και απάντησε ότι επρόκειτο για μεγάλη τιμή για εκείνον. Αυτό που προφανέστατα δεν πρόσεξε, ήταν το σχόλιο που συνόδευε το εξώφυλλο του περιοδικού: Ότι δηλαδή είναι "ο Πρόεδρος των Διχασμένων Πολιτειών της Αμερικής".

Θυμηθείτε εκείνο το εξώφυλλο

Δεύτερο "χτύπημα"!

Λίγους μήνες μετά, λοιπόν, κι ενώ ο Τραμπ έχει καταφέρει με τις πρώτες του υπογραφές να σκορπίσει τον τρόμο σε ολόκληρο τον πλανήτη, το περιοδικό Time επανέρχεται.

Και μάλιστα δριμύτερο, ίσως για να... καταλάβει αυτή τη φορά ο νέος Πλανητάρχης πως το εξώφυλλο δεν είναι διόλου τιμητικό.

Δείχνει τον Τραμπ στο γραφείο του, στο Οβάλ Γραφείο, με τα χέρια σταυρωμένα. Το φόντο είναι μουντό, μαύρα σύννεφα τον "σκεπάζουν", ενώ επίσης φαίνεται να βρέχει και διάφορα χαρτιά (σ.σ. προφανώς παραλληλισμός για τις πρώτες του επίσημες αποφάσεις), πετούν από μπροστά του λόγω της γενικότερης... θύελλας. Μαζί "ανεμίζουν" οι γραβάτα και τα μαλλιά του, με τον ίδιο όμως να μοιάζει ατάραχος....



Bonus, το σχόλιο πάνω στη φωτογραφία: "Nothing to See Here". Δηλαδή "δεν υπάρχει τίποτα να δείτε εδώ". Στο σχόλιο του λογαριασμού του Time στο Instagram, μάλιστα, η περιγραφή του εξωφύλλου είναι ενδεικτική: "Μέσα στο χάος του Λευκού Οίκου του Τραμπ".

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λοιπόν, είναι το εξής: Θα ερμηνεύσει ο Τραμπ το συγκεκριμένο εξώφυλλο λέγοντας πως... βρέχει;

Δείτε το